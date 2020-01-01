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Ankara'da yılbaşı sabahı yangın faciası: 4 ölü, 8 yaralı (4)- Yeniden

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yılbaşını kutlamak için bir araya gelen 7 arkadaşın kaldığı evde, sabaha karşı yangın çıktı. Yangında, evde bulunan 3 genç ile onları kurtarmak isteyen 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Yangın,...

GÜVENLİK 01.01.2020, 13:02
Ankara'da yılbaşı sabahı yangın faciası: 4 ölü, 8 yaralı (4)- Yeniden
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yılbaşını kutlamak için bir araya gelen 7 arkadaşın kaldığı evde, sabaha karşı yangın çıktı. Yangında, evde bulunan 3 genç ile onları kurtarmak isteyen 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Yangın, saat 05.30 sıralarında Karapürçek Mahallesi 439'uncu sokak üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Semih Aktaş (20) yılbaşı gecesi 6 arkadaşıyla dışarıda eğlendikten sonra dedesi Hüseyin Koçer'in evine geldi. Dedesi evde yokken yılbaşını kutlayan Aktaş ve arkadaşları, geç saatte uyudu. Ancak yatarken gençlerin açık unuttuğu elektrikli ısıtıcı, sabaha karşı yangına neden oldu. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi.
MAHSUR KALDILAR
Bu sırada yardıma koşan bazı vatandaşlar, yanan daire ile diğer dairelerin zillerine basarak, apartmanda oturanları uyandırmaya çalıştı. Zil sesine uyanan bina sakinlerinden bazıları kendilerini dışarıya attı. Ancak bazıları da binayı saran dumanlar nedeniyle mahsur kaldı.
Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları kurtarırken, yangına müdahale etti. Binanın girişini saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
3 GENÇ VE KURTARMAK İSTEYEN KOMŞU ÖLDÜ
Ancak yangında, Semih Aktaş, arkadaşları Seyfi Güngör ve Naci Cankurtaran ile onları kurtarmak için eve giren 4'üncü katta oturan komşu Rahmi Yozgat (65) yaşamını yitirdi. Yanan evde bulunan diğer 4 genç de yaralı kurtarıldı. 4 yaralı ile binada dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangında ölen 4 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
15 GÜN SONRA ASKERE GİDECEKTİ
Bu arada yangından ölenlerin yakınları, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşlarıyla yılbaşı eğlencesi için dedesinin evinde buluşan ve yaşamını yitiren Semih Aktaş'ın, 15 gün sonra askere gideceği öğrenildi.
'FERYAT SESLERİNİ DUYUP KOŞTUM' 
Yangının çıktığı dairenin arkasındaki apartmanda oturan görgü tanığı Emre Doğan, "Saat 05.30 sıralarında feryat seslerini duyup, dışarıya çıktım. Hemen olay yerine koşup itfaiyeye haber verdim. Yoğun duman nedeniyle apartmana giremedim. Yanan dairenin demir korkuluklu penceresinde bir kişiyi gördüm ve camda kalıp hava alması için uyarıda bulundum. Daha sonra üst katlarda oturanların zillerine basarak, apartman sakinlerini uyandırmaya çalıştım" diye konuştu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, binanın giriş katında çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtilerek, "Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.

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