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Ankara'da yerel sanatçıya sopalı saldırı

ANKARA'da evinin önünde kar maskeli bir grubun sopalı saldırısına uğrayan yerel sanatçı Nadir Durak (39), kolundan ve ayağından yaralandı. Olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde geçen hata içinde meydana...

Ankara'da yerel sanatçıya sopalı saldırı
ANKARA'da evinin önünde kar maskeli bir grubun sopalı saldırısına uğrayan yerel sanatçı Nadir Durak (39), kolundan ve ayağından yaralandı.
Olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde geçen hata içinde meydana geldi. Ankara'da bir eğlence merkezinde gece sahne alan Nadir Durak, kendisine ait otomobille sabah saatlerinde evine gitti. Evinin önünde otomobilinden inen Durak'a kar maskeli bir grup sopayla saldırdı. Saldırıda Durak'ın sağ kolunda ve sol bacağında kırıklar oluştu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Durak ise yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada iki gün tedavi altında tutulan Durak, daha sonra taburcu edildi.
'KORKAKÇA BİR GİRİŞİM'
Tedavisi evinde süren evli ve 2 çocuk babası Nadir Durak, evinin önünde 3-4 kişilik kar maskeli grubun sopalı saldırısına maruz kaldığını belirterek, "Haince, kalleşçe, korkakça bir girişim. Korkak olmasalar kar maskelerini takıp gelmezler. Bizim kimsenin etlisiyle, sütlüsüyle işimiz olmaz. Çizgimiz belli, çok şükür. Yasal yönden bunun tamamen arkasındayız. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç güne kadar inşallah bir şeyler belli olmuş olur. Ama neden, niye oldu, yakında ortaya çıkacaktır" dedi.
Durak'ın şikayeti sonrası polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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