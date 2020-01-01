Ankara'da yangın faciası: 4 ölü (3)

VALİLİK: 4 ÖLÜ, 8 YARALI

Ankara Valiliği, 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Yanginda 8 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Karapürçek Mahallesi'nde Çarşamba günü saat 05.45 sularında 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.