Son Dakika
Ankara'da yangın faciası: 4 ölü (1)
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangında, 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Dumandan etkilenen çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı. Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'taki 4...
GÜVENLİK 01.01.2020, 08:36
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangında, 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Dumandan etkilenen çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı.
Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'taki 4 katlı Umut Apartmanı'nın giriş katında, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Yangın sırasında üst katta mahsur kalanlar ise itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı dairede yapılan incelemede, Seyfi G., Semih A., Naci C. ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişinin cesedi bulundu. Yangında yaralanan 4 kişiyle dumandan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'taki 4 katlı Umut Apartmanı'nın giriş katında, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Yangın sırasında üst katta mahsur kalanlar ise itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı dairede yapılan incelemede, Seyfi G., Semih A., Naci C. ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişinin cesedi bulundu. Yangında yaralanan 4 kişiyle dumandan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
6°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Ocak 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10