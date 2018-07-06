Ankara'da yakalanan firari 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()- ÇANKIRI'da, terör örgütü FETÖ/PDY'den aranan firari 3 kişi Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Çankırı'ya getirilen şüpheliler, tutuklandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olan Z.T, M.R.T. ve İ.U., yüksek miktarda döviz, TL ve altın ile Ankara’da yakalanarak Çankırı’ya getirildi. Çankırı’da adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.