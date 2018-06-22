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Ankara'da 'Vikingler' çetesine operasyon: 13 gözaltı

ANKARA'da, 'Vikingler' adlı hırsızlık çetesine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Viking' lakaplı çete lideri Murat A.'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Murat A., tutuklandı. Ankara'da...

Ankara'da 'Vikingler' çetesine operasyon: 13 gözaltı
ANKARA'da, 'Vikingler' adlı hırsızlık çetesine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Viking' lakaplı çete lideri Murat A.'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Murat A., tutuklandı.
Ankara'da özellikle hastane otoparklarında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine 'Vikingler' adını veren hırsızlık çetesini 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda şüphelilerin bazı hastanelerin otoparklarından araç çaldığı ve parçaladıkları araçların lastiklerini sanayi sitesindeki lastikçilere sattıkları, diğer parçalarını ise Ayyıldız Sanayi Sitesi'nde bulunan bir depoda sakladıkları tespit edildi.
ŞİFRELİ DİL KULLANDILAR
Polis ekiplerinin takibi sonucu çete üyelerinin kendi aralarında da özel bir dil kullandığı ortaya çıktı. Buna göre, çetenin çalınacak araca 'sıva', çaldıkları araca 'beton', çalıntı parçalara ise 'moloz' ismini verdiği belirlendi. Bunun üzerine, 'Vikingler' ismiyle operasyon başlatan ekipler, çete lideri Viking lakaplı Murat A.'nın da aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Çete lideri Murat A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin ise  emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada çetenin çaldığı araçların arasında Hollanda'dan çalınan ve INTERPOL tarafından aranan bir aracın da bulunduğu belirtildi.

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