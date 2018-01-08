Ankara'da uyuşturucuya 34 tutuklama

ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 34 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma Suçu'ndan 61, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Kullanmak Suçu'ndan 43, diğer suçlardan da 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 40 ayrı olayla ilgili yakalanan şüphelilerden 43'ü Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şube müdürlüğünden serbest bırakılırken, 34 şüpheli de tutuklanarak cezaevine konuldu. Ayrıca 14 kişi adli kontrol kararıyla, 14 kişi de savcılıktan, 2 kişi de çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

'76 KİLO ESRAR, 11 KİLO EROİN YAKALANDI'

Bu arada operasyon kapsamında, 76 kilo 190 gram esrar, 11 kilo 277 gram eroin maddesi, 54 gram kokain, bin 60 adet sentetik ecstasy hap, 370 gram skunk maddesi, 7 adet sentetik captagon hap, 8 gram afyon sakızı, 25 gr metamfetamin maddesi, 10 gr bonzai maddesi, 14 gram fensiklidin maddesi, 3 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 24 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 215 TL ve 10 dolar para ele geçirildi.

JANDARMADAN OPERASYON

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 04-05 Ocak tarihlerinde Kıbrısköy Mahallesi'nde yapılan uygulamalarda ise 1 kilo eroin maddesi ve 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca olayla ilgili 6 bin TL'ye el konularak tespit edilen suçlarla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

