Son Dakika
Ankara'da uyuşturucu şebekesine şafak operasyonu: 10 gözaltı
ANKARA'da, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Başkent'in çeşitli yerlerinde uyuşturucu...
GÜVENLİK 02.01.2020, 08:35
ANKARA'da, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Başkent'in çeşitli yerlerinde uyuşturucu satan sokak satıcılarını takibe aldı. Önceden belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyona Narkotik ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube ekipleri de katıldı.
Özel Harekat ekipleri, şehrin farklı yerlerindeki 19 adrese baskın gerçekleştirdi. Kapıları koçbaşıyla kıran ekipler, belirtilen adreslerdeki 10 Suriyeli sokak satıcısını gözaltına aldı. Adreslerde ayrıca dedektör köpeklerle arama yapıldı. Adreslerdeki aramaların devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Başkent'in çeşitli yerlerinde uyuşturucu satan sokak satıcılarını takibe aldı. Önceden belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyona Narkotik ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube ekipleri de katıldı.
Özel Harekat ekipleri, şehrin farklı yerlerindeki 19 adrese baskın gerçekleştirdi. Kapıları koçbaşıyla kıran ekipler, belirtilen adreslerdeki 10 Suriyeli sokak satıcısını gözaltına aldı. Adreslerde ayrıca dedektör köpeklerle arama yapıldı. Adreslerdeki aramaların devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
6°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Ocak 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10