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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 34 tutuklama

ANKARA'da yapılan operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 34 kişi tutuklandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-28 Ocak tarihleri arasında,...

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 34 tutuklama
ANKARA'da yapılan operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 34 kişi tutuklandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-28 Ocak tarihleri arasında, 55 kişiye 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçu'ndan, 31 kişiye 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçu'ndan, 3 kişiye de diğer suçlardan işlem yapıldı. Şüphelilerden 30'u Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şube müdürlüğünden, 9 kişi savcılıktan, 15 kişi adli kontrol kararıyla, 1 kişi de çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 34 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Operasyon kapsamında 123 gram esrar, 1 kilo 235 gram eroin, 3 gram kokain, 496 adet sentetik ecstasy hap, 507 adet sentetik ecza hap, 38 gram skunk maddesi, 4 adet captagon hap, 52 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 3 adet av tüfeği, 34 adet av tüfeği fişeği, 20 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 17 bin 300 TL ve 50 Euro para ele geçirildi.

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