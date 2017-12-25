Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 31 kişi tutuklandı

ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta yapılan operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 31 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma Suçu'ndan 44, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Kullanmak Suçu'ndan 31, diğer suçlardan da 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 25 ayrı olayla ilgili yakalanan şüphelilerden 33'ü Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şube müdürlüğünden serbest bırakılırken, 31 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 1 kişi adli kontrol kararıyla, 11 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.

Bu arada operasyon kapsamında, 1 kilo 118 gram esrar, 111 gram eroin maddesi, 70 gram kokain, 7 bin 139 sentetik Ecstasy hap, 267 gram skunk maddesi, 109 gram bonzaii, 2 adet sentetik ecza, 3 adet hassas terazi, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 9 tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 27 bin 550 TL para ele geçirildi.



