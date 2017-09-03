Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem
CHP'li Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevleri tıka basa dolu
Cezaevleri tıka basa doldu, işte...
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

Ankara'da trafikte yol kavgası: 6 yaralı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()- ANKARA'nın Yenimahalle İlçesi'nde trafikte yol verme konusunda çıkan, mahalle sakinlerinin de karıştığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga ardından dağılmayan gruplara polis TOMA ile müdahale etti. Yenimahalle...

Ankara'da trafikte yol kavgası: 6 yaralı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()- ANKARA'nın Yenimahalle İlçesi'nde trafikte yol verme konusunda çıkan, mahalle sakinlerinin de karıştığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga ardından dağılmayan gruplara polis TOMA ile müdahale etti.
Yenimahalle İlçesi'nde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya mahalle sakinleri de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Taş, ve şişelerin de kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kavga ardından sokağın girişine barikat kuran bazı gruplara çevik kuvvet ekipleri TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Çıkan olaylarda 2 kişi göz altına alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314