Ankara'da tacizle suçlanan okul müdürü S.K., Edirne’de de 'kınama' cezası almış

Engin ÖZMEN/EDİRNE,() - ANKARA’nın Haymana İlçesi’nde bir lisenin yurdunda kalan erkek öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen okul müdür S.K.’nın 2014 yılında görev yaptığı Edirne’de de mezun olmuş bir erkek öğrencisine ‘cinsel içerikli’ mesajlar attığı ileri sürüldü. Şikayet üzerine hakkında soruşturma açılan ve ‘kınama’ cezası alan S.K.’nın tayinini isteyerek Ankara’ya gittiği belirlendi.

Ankara'nın Haymana İlçesi’nde bir lisenin pansiyonunda kalan erkek öğrencilerin ‘cinsel taciz’ iddiaları üzerine gözaltına alınan okul müdürü S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müdür S.K.’nin 2014 yılında Edirne Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı görevindeyken, mezun olmuş erkek öğrencisi A.N.’ye ‘cinsel içerikli’ mesajlar gönderdiği ileri sürüldü. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, S.K. hakkında gelen şikayet üzerinde 21 Şubat 2014 tarihinde soruşturma başlattı.

KINAMA VE İL DIŞI TAYİN TALEP EDİLDİ

Hazırlanan soruşturma raporunda eski öğrencisi A.N.’ye 10 Ocak 2014 tarihinde ‘cinsel içerikli ve rahatsız edici mesajlar attığı’ gerekçesiyle S.K. hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B(d) maddesi ‘Hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte bulunmak’ kapsamında ‘kınama’ cezası verilmesi istendi. Ayrıca S.K.’nın eski öğrencisine ‘cinsel içerikli’ mesaj atmasının öğretmenlik mesleğinin toplumdaki güvenirliğini olumsuz yönde etkileyebileceği belirtilerek, 'Görev yapılan ilde kalınması durumunda müdür yardımcısı S.K. ve ailesinin süreçte yıpranabileceği/yıpratabileceği, belirtilen gerekçelerle yöneticilik görevinin üzerinden alınması, norm kadro esaslarına uygun olarak il dışında branşına uygun bir okula atamasının yapılması' talep edildi.

KENDİ İSTEĞİYLE ANKARA’YA TAYİN OLDU

Kınama cezası alan ve o dönem Edirne Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı görevinde olan S.K. soruşturma tamamlanmadan kentten tayinini istedi ve Ankara’nın Haymana İlçesi’ndeki bir liseye tayin olduğu öğrenildi.