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Ankara'da sokak ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Olay, saat 00.30 sıralarında Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi Kabil Caddesi'nde meydana geldi. İki ayrı otomobilde bulunan iki...

Ankara'da sokak ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi Kabil Caddesi'nde meydana geldi. İki ayrı otomobilde bulunan iki grup arasında belirlenmeyen nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 32 yaşındaki İ.A. ile R.A. yaralandı. Ayrıca çatışmada çok sayıda mermi, çevrede bulunan otomobil ile dükkanlara isabet etti. Olay sonrası paniğin yaşandığı mahalleye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılardan İ.A. Gazi Hastanesi'ne, R.A. ise Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise mahallede geniş çaplı incelemede bulundu. Olay sonrası kaçan K.G. ile diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Vatandaşlarla röpörtaj
-Polis ekiplerini olay yerinde çalışma
-Kurşun isabat eden otomobil ve dükkanlardan görüntü

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, ()

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