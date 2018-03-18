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Ankara'da silahlı kavga: 5 yaralı

ANKARA, () - ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, iki grup, henüz belirlenemeyen nedenle otel lobisinde tartıştı. Tartışma, büyüyüp, otel dışında silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında, ilçeye...

Ankara'da silahlı kavga: 5 yaralı

ANKARA, () - ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, iki grup, henüz belirlenemeyen nedenle otel lobisinde tartıştı. Tartışma, büyüyüp, otel dışında silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, ilçeye bağlı Maltepe Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan otelde meydana geldi. İki grup arasında, otel lobisinde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüşürken, taraflar, otelden dışarı çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada; B.A. ve Ö.F.A. ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları, kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, bazıları da sağlık görevlilerince ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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