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Ankara'da sahte para oeprasyonu
GÜVENLİK 30.01.2020, 14:09
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ANKARA'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada piyasaya sürülmek istenen 50 TL'lik 2 bin 112 sahte banknot ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı istihbarı çalışma sonucu, İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda sahte para getirileceği ve bu paraların Ankara genelinde piyasaya sürüleceği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kahramankazan ilçesi Akıncılar Gişesi girişinde İstanbul'dan Ankara'ya gelen otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, arka koltuktaki takım elbiselerin içine gizlenmiş 50 TL'lik 2 bin 112 sahte banknot ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.T., M.I. ve N.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. ve M.I. tutuklanırken, N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı istihbarı çalışma sonucu, İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda sahte para getirileceği ve bu paraların Ankara genelinde piyasaya sürüleceği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kahramankazan ilçesi Akıncılar Gişesi girişinde İstanbul'dan Ankara'ya gelen otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, arka koltuktaki takım elbiselerin içine gizlenmiş 50 TL'lik 2 bin 112 sahte banknot ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.T., M.I. ve N.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. ve M.I. tutuklanırken, N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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