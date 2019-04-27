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Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 2 tutuklama

ANKARA'da, sahte içki üretip, sahte TAPDK bandrolü yapıştırarak gece kulübü ve restoranlara satış yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden çete lideri olan C.Ç. ile A.Ç. sevk edildiği adliyede...

Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 2 tutuklama
ANKARA'da, sahte içki üretip, sahte TAPDK bandrolü yapıştırarak gece kulübü ve restoranlara satış yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden çete lideri olan C.Ç. ile A.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda, Ankara'da kaçak içki üretip, restoran ve gece kulüplerine satış yapan 10 kişilik çeteyi çökertti. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 bin 750 adet boş içki şişesi, 316 içki, 3 bin 600 adet sahte TAPDK bandrolü, 30 litre PH düşürücü madde, 30 litre saf alkol ve 204 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.
ÇETE LİDERİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, İ.Ç., V.Y., A.B., A.T., M.P., R.K., Y.Y. ve S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, çete lideri olan C.Ç. ile A.Ç. ise tutuklandı.

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