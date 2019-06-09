Ankara'da sağanak sele neden oldu (6)

SUYU BOŞALTMAK İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde esnaflık yapan Metin Altınışık (54), iş yerine dolan suyu boşaltmak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Piyade Mahallesi'nde meydana geldi. Kent genelinde etkili olan sağanak, Piyade Mahallesi’nde birçok iş yeri ve evin suyla dolmasına sebep oldu. Dükkanına dolan suyu tahliye etmeye çalışan Metin Altınışık, elektrik akımını kesmek için depoya indi. Altınışık, yerden yükselen suların elektrikle temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Komşularından haber alamayan çevre esnafı, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, Ankara Büyükşehir ve Etimesgut Belediyesi ekipleri dükkanda arama yaptı. Kadavra köpekleriyle arama yapan AFAD ekipleri, 4 saat süren çalışmanın ardından Altınışık’ın cansız bedenine ulaştı. Altınışık’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından belediyeye ait cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

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