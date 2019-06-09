Ankara'da sağanak sele neden oldu (5)

ANKARA VALİLİĞİ: 3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Valiliği, şehir genelinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan su baskınları ve taşkınlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, sel felaketi nedeniyle 3 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Öğle saatlerinden sonra ilimiz genelinde başlayan sağanak yağışlar sonucunda Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılma nedeniyle A. Arslan, Etimesgut ilçesinde iş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılma nedeniyle M. Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle M. Önder isimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir" denildi.

Polatlı ilçesinde de bir kısım ekili alanların su baskınına maruz kaldığının aktarıldığı açıklamada, "AFAD, DSİ, belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimler yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun bir gayretle sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.