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Ankara'da 'sağanak' günlük yaşamı olumsuz etkiledi

ANKARA'da sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesinde ise bir apartmanın zemin katını su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Başkent genelinde...

Ankara'da 'sağanak' günlük yaşamı olumsuz etkiledi
ANKARA'da sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesinde ise bir apartmanın zemin katını su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Başkent genelinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesindeki Karadeniz Caddesi’ndeki bir apartmanın alt katını su basarken, caddede su birikintileri oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu caddedeki sular, tahliye edildi. O anları anlatan apartman sakini Oğuz Öcalan, "Buradaki evler, geçen seferki olaydan sonra boşaltıldı. Geçen seferki baskında mahsur kalanlar vardı" dedi.

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