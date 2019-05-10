Ankara'da özel halk otobüsü, bariyerlere çarptı: 10 yaralı (2)

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ankara'da, kontrolünden çıkan özel halk otobüsüyle bariyerlere çarpan sürücü Ümit Altın ile 9 yolcu, kaldırıldığı hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği Mithatpaşa Caddesi ise bir süre trafiğe kapalı kaldı. Otobüsün kaldırılmasıyla yol, yeniden ulaşıma açıldı. Elvankent- Kızılay hattında otobüsü sıkıştırdığı iddia edilen sürücü yönetimindeki aracın plakasının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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