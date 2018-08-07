Ankara'da özel akıllı okullara FETÖ operasyonu (2) Yeniden

Özkan ARSLAN/ANKARA,()-FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir ihbarı değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bylock' kullandığını ve darbe girişiminin kritik isimlerinden eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile irtibatı tespit edilen İdris Y.'nin kurucusu olduğu 12 özel akıllı okulla ilgili inceleme başlattı. Başsavcılığın talimatıyla başlatılan operasyonda, gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden, aralarında İdris Y.'nin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Mamak ve Çankaya ilçelerinde 12 farklı adreste 17 binada ve 13 farklı şirket bünyesinde faaliyet yürüten 12 özel akıllı okulun kurucusu İdris Y. ile ortağı Mustafa Y.'nin FETÖ/PDY üyesi olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede daha önce hakkında işlem yapılmayan İdris Y.'nin, örgütün haberleşme aracı 'Bylock' kullanıcısı olduğu ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini organize ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012'de Afyon Korel Thermal Otelde birlikte konakladığı tespit edildi.

OKULLAR ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİ KISITLANDI

Bunun üzerine harekete geçen savcılığın talebiyle, Sulh Ceza Mahkemesi'nden şirketlerin ve bağlı özel akıllı okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla karar aldırıldı.

OKULLARIN TAMAMININ KURUCUSU ŞÜPHELİ İDRİS Y.

Yapılan incelemede, farklı şirketler üzerinden kurulan özel akıllı okullar İvedik OSB Teknik Koleji, Teknokent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sincan Teknoloji ve İnovasyon Lisesi, Mamak Teknoloji İnovasyon Lisesi, Eryaman İlkokulu, Eryaman Ortaokulu, Etimesgut Anadolu Lisesi, Etimesgut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çankaya Vecihi Hürkuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çankaya Anadolu Lisesi, Keçiören Vecihi Hürkuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kurucusunun şüpheli İdris Y. olduğu belirlendi.

37 KİŞİ ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Başsavcılık şüpheliler İdris Y., Mustafa Y., okulları devrettikleri tespit edilen kişiler ve bu okullarda öğretmenlik yapan FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu tespit edilen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonlarda şüphelilerden 16'sı yakalandı. Gözaltına alınanların emniyette sorguya alındığı, firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.