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Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil önce duvara, ardından arıza nedeniyle park halindeki kamyona çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı Sincan İMKB Mesleki ve...
GÜVENLİK 23.08.2019, 22:41
ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil önce duvara, ardından arıza nedeniyle park halindeki kamyona çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı Sincan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Muzaffer Ünlü yönetimindeki 06 HC 6174 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanarak durdu. Oğluyla birlikte araçtan inen Ünlü, kamyonu tamir etmeye çalıştığı sırada, Alper Benli (21) yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce lisenin duvarına, ardından da park halindeki kamyona yandan çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan Muzaffer Ünlü ile otomobil sürücüsü Alper Benli ve Yasin Kılıç (10) ile kamyon sürücüsünün oğlu, Serhat Doğan ve Emrah Efe Kılıç yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ile özel hastanede tedaviye alınan Alper Benli ve Yasin Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muzaffer Ünlü'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı Sincan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Muzaffer Ünlü yönetimindeki 06 HC 6174 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanarak durdu. Oğluyla birlikte araçtan inen Ünlü, kamyonu tamir etmeye çalıştığı sırada, Alper Benli (21) yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce lisenin duvarına, ardından da park halindeki kamyona yandan çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan Muzaffer Ünlü ile otomobil sürücüsü Alper Benli ve Yasin Kılıç (10) ile kamyon sürücüsünün oğlu, Serhat Doğan ve Emrah Efe Kılıç yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ile özel hastanede tedaviye alınan Alper Benli ve Yasin Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muzaffer Ünlü'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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