Son Dakika
Ankara'da otobüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
GÜVENLİK 16.01.2020, 00:29
ANKARA'da, sürücüsünün kontrolden çıkan hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan ve kalbi duran araç sürücüsü, sağlık ekiplerince kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BJD 563 plakalı hafif ticari araç, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak İzzet Mertcan'ın kullandığı 06 FF 4916 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü, içeride sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, kalbi duran araç sürücüsüne ambulansta dakikalarca kalp masajı yaptı. Hayata döndürülen sürücü Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BJD 563 plakalı hafif ticari araç, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak İzzet Mertcan'ın kullandığı 06 FF 4916 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü, içeride sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, kalbi duran araç sürücüsüne ambulansta dakikalarca kalp masajı yaptı. Hayata döndürülen sürücü Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
8°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Ocak 2020
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:07
|Yatsı
|19:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016