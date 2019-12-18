ANKARA'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN: 1 YARALI
ANKARA'da, 3 katlı bir iş hanının bodrum katındaki mobilya imalathanesinde çıkan yangında, 1 işçi yaralandı. Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi'nde bir iş hanı içerisindeki mobilya imalathanesinin talaş deposunda, saat 03.30 sıralarında...
ANKARA'da, 3 katlı bir iş hanının bodrum katındaki mobilya imalathanesinde çıkan yangında, 1 işçi yaralandı.
Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi'nde bir iş hanı içerisindeki mobilya imalathanesinin talaş deposunda, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. İmalathanede çalışan Aslan Çetinkaya bir anda büyüyen alevlerin arasında mahsur kaldı. Çetinkaya, itfaiyeden yardım çağırdıktan sonra pencereden havalandırma boşluğuna çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, demir mazgalı kaldırarak, Çetinkaya'yı havalandırma boşluğundan çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Çetinkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, imalathanede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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