Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!

Ankara'da midibüs devrildi: 1 yaralı

ANKARA’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan midibüs,  devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Kayaş semtinde meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden önünde SGK yazısı bulunan 06 GF 4345 plakalı midibüs,...

Ankara'da midibüs devrildi: 1 yaralı
ANKARA’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan midibüs,  devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Kayaş semtinde meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden önünde SGK yazısı bulunan 06 GF 4345 plakalı midibüs, adı öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çarpıp devrildi. Kazada midibüste bulunan 3 kişiden 1'i yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.  Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Ankara-Kırıkkale yolu, midibüsün kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328