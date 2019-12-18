ANKARA'DA LOKANTANIN DEPOSUNDA YANGIN
ANKARA'da İtfaiye Meydanı'nda bulunan bir esnaf lokantasının depo kısmında çıkan yangın hasara neden oldu. Bitişiğindeki evin de zarar gördüğü yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Altındağ ilçesi İtfaiye Meydanı'nda...
ANKARA'da İtfaiye Meydanı'nda bulunan bir esnaf lokantasının depo kısmında çıkan yangın hasara neden oldu. Bitişiğindeki evin de zarar gördüğü yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Altındağ ilçesi İtfaiye Meydanı'nda bulunan bir esnaf lokantasının üst katındaki depo kısmında sabaha karşı saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen alevler çatıya sıçradı. Yükselen alevleri, bitişikteki evde oturanlar fark etti. Hemen evlerini terk ederek sokağa çıkan kişiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yanan iş yerinin önündeki caddeyi araç trafiğine kapatarak mahalleliyi bölgeden uzaklaştırdı. Çatıdaki alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Lokantada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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