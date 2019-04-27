Ankara'da karşı şeride giren otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara-Konya otoyolunda meydana geldi. Konya yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GE 768 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşıdan gelen 2 TIR'a çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Gölbeyi Hasvak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yolun Ankara yönü kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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