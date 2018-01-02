Ankara'da kahveye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, 3 kişinin bir kahveye düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Demirlibahçe Mahallesi Ağaçlı Sokak'ta meydana geldi. Araçla sokak üzerindeki bir kahvenin önüne gelen 3 kişi, tabancayla ateş açmaya başladı. Bu sırada kahvede bulunan 1 kişi de tabancayla bu kişilere karşılık verdi. Çıkan çatışmada kahvede bulunan Fırat K., Murat K., Ayşe K., Ümit Aygün ile olayın meydana geldiği binada oturan ve çatışma sırasında dışarı çıktığı sırada boynundan yaralanan İshak T., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Aygün burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ağır yaralanan İshak T.’nin yoğun bakımda, diğer yaralılar Fırat K., Murat K. ve Ayşe K.’nın ise acil servisteki tedavileri sürüyor. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



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