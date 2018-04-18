ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

Ankara'da kaçak sigara çetesine operasyon: 7 gözaltı

ANKARA'da polis ekiplerinin kaçak sigara çetesine yaptığı operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı, 51 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin...

Ankara'da kaçak sigara çetesine operasyon: 7 gözaltı
ANKARA'da polis ekiplerinin kaçak sigara çetesine yaptığı operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı, 51 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, başkent sokaklarında kaçak sigara satışı yapan 11 kişilik çete tespit edildi. Polis ekipleri çeteyi teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan takip sonucu bu sabah Ankara'da 8, Batman'da 1 olmak üzere 9 adrese eş zamanlı operasyonda düzenlendi. Operasyonda çete lideri C.C. ile birlikte, B.B., M.U., İ.Y., M.S., V.Y. ve İ.C. isimli toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 2 kişinin cezaevinde bulunduğu, firari 2 kişinin yakalanması içinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Operasyonda toplam 51 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314