Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Ankara'da kaçak ilaç operasyonu

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, kaçak yollarla ülkeye getirilerek büfe ve marketlerde satışa sunulmak istenen 100 bin ağrı kesici ve ateş düşürücü hap ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele...

Ankara'da kaçak ilaç operasyonu
ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, kaçak yollarla ülkeye getirilerek büfe ve marketlerde satışa sunulmak istenen 100 bin ağrı kesici ve ateş düşürücü hap ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Türkiye'ye kaçak yollardan ağrı kesici ve ateş düşürücü getirildiği ve bu ilaçların eczaneler yerine büfe ve marketlerde satıldığı belirlendi. İlaçların GİMAT Toptancılar sitesindeki bir işyerinde depolandığını ve dağıtımının da buradan yapıldığını tespit eden ekipler, işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda işyeri sahibi A.U. gözaltına alınırken, yapılan aramada yaklaşık 100 bin ağrı kesici ve ateş düşürücü hap ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "zehirli madde imal ve ticareti yapmak, satmak ya da satmak üzere dükkanında bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca ilaçları satın alan market ve büfelerin incelemeye alındığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314