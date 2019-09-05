Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP'li gruba müdahale: 31 gözaltı

ANKARA’da, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 3 Büyükşehir Belediye Başkanı kararına ilişkin, yasadışı eylem yapan gruba polis müdahale etti, 31 kişi gözaltına alındı.



Çankaya ilçesindeki Sakarya Caddesi’ne doğru yürüyen bir grup, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve HDP’li Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılması ile yürütülen terör operasyonlarına tepki göstermek için izinsiz gösteri düzenledi. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba, ‘Ankara Valiliği'nce kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı’ yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan tüm uyarılara rağmen slogan atmaya başlayan gruba polis müdahale etti.



31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Polise karşı direnen 13’ü kadın 31 kişi, gözaltına alındı. Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilen 31 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. 31 kişi, sağlık kontrolünün ardından Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirildi. İzinsiz gösteri yapan kişiler hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa’ muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.