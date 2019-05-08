Ankara'da iş yeri yangını

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bulunan Siteler bölgesinde boya, cila atölyesi olarak kullanılan iş yerinde meydana gelen yangın hasara neden oldu.

Yangın, Altındağ ilçesi Siteler bölgesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Ereğli Caddesi üzerindeki bir boya, cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekibi çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri de olası bir yaralanma ihtimaline karşılık olay yerinde hazır bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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