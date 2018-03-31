Ankara'da iki metro treni çarpıştı; seferler yapılamıyor

ANKARA'da Kızılay-Batıkent istikametinde seferler başlamadan önce bakım çalışması yapan iki metro treni Ulus makas bölgesinde çarpıştı. Vagonlarda ağır hasarın meydana geldiği metro kazası sonrası seferler Kızılay ve İvedik arasında yapılamazken, yolcuların ulaşımı otobüslerle sağlanmaya başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, metro istasyonunda kaza bölgesinde incelemelerde bulunarak, iki gün içinde tamiratı tamamlamaya gayret göstereceklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bakım çalışması sırasında iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen metro istasyonundaki kaza bölgesinde incemelerde bulundu. Başkan Tuna, iki gün içinde tamiratı tamamlamaya gayret göstereceklerini belirterek, yolcu taşımacılığı olduğu zaman böyle bir kazanın meydana gelmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

'İHMAL KAZASI'

Tuna şöyle konuştu:

"İncelemeler devam ediyor. Bu hasarın ve incelemelerin neticesinde 2 günden fazla bir sürede de etki edebilir. Otobüs seferlerimizle takviye edeceğiz. İstenmeyen bir kaza yaşandı ve tesellimizde can kaybının olmaması. Çalışmalar devam ediyor. Pazartesi gününe yetiştirmeye gayret ediyorlar. Raylardaki hasarların tamiratının ne kadar süreceğini vagonlar kalktıktan sonra göreceğiz. Onun neticesinde bu tamiratın yapılacağı da ortaşya çıkmış olacak. Temennimiz az hasar çıkmış olması. Normal süreçte yolcu taşımacılık olduğu zaman böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü otomatik olarak trenlerin birbirlerine yaklaşmaları sınırlı. Burada deneme seferlerinde bir ihmalden dolayı kaza olmuş. Tesellimiz can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Deneme seferleri sırasısında yaşanan ihmalden dolayı olan bir kazadır. Vatandaşlarımızın taşımacılıktaki sıkıntılarını asgari düzeyde etkilenmesi için çaba sarfediyoruz. Otobüslerle bugünden itibaren ek sefer yapacağız."



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