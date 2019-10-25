Ankara'da, 'ihale çetesi' şüphelileri adliyede

ANKARA'da, mezat salonlarındaki ihalelere darp, baskı, tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek, haksız kazanç elde eden çeteye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 79 kişiden 64'ü, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, mezat salonlarında yapılan ihalelere darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen çeteye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 yıl sürdürülen teknik takip sonrası ekipler, geçen hafta Ankara merkezli İstanbul, Hatay, Rize, Bursa, Antalya, Konya, Nevşehir ve Mersin'de operasyon düzenledi. Operasyonlarda 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek üye olmak ve ihaleye fesat karıştırmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'mala zarar verme' suçlarından haklarında yakalama kararı verilen 88 kişiden 79'u, gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, çete lideri ile 2 polisin de bulunduğu belirtildi. Operasyonda; 10 tabanca, 200 fişek, 2 pompalı tüfek ile 192 bin TL ele geçirildi.Emniyette sorgulanan çete üyelerinden çoğunun, suçlamaları kabul ettikleri öğrenildi. İşlemleri daha önce tamamlanan 15 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşlemleri bugün tamamlanan 64 kişi de savcının talimatıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 7 otobüsle adliyeye getirildi.