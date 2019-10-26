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Ankara'da, 'ihale çetesi' şüphelileri adliyede (2)
28 KİŞİ TUTUKLANDI Ankara'da, mezat salonlarındaki ihalelere darp, baskı, tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek, haksız kazanç elde eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 79 kişiden 28'i tutuklanırken,...
GÜVENLİK 26.10.2019, 00:40
28 KİŞİ TUTUKLANDI
Ankara'da, mezat salonlarındaki ihalelere darp, baskı, tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek, haksız kazanç elde eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 79 kişiden 28'i tutuklanırken, 49'u adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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