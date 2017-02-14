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Ankara'da helikopter destekli narkotik operasyonu (2) (Yeniden)

Tahsin GÜNER / ANKARA, () - ANKARA'da Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin öncülüğünde, 2 bin 500 polisin katılımı ile Altındağ ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda çok sayıda şüpheli...

Ankara'da helikopter destekli narkotik operasyonu (2) (Yeniden)

Tahsin GÜNER / ANKARA, () - ANKARA'da Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin öncülüğünde, 2 bin 500 polisin katılımı ile Altındağ ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Altındağ ilçesinde önceden tespit edilen adreslere baskınlar ve yol kontrolü şeklinde Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin öncülüğünde 2 bin 500 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yapan suç gruplarına yönelik olduğu belirtilen operasyona çevik kuvvet, özel harekât, asayiş, Kaçakçılık Mali ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinden polisler katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Dedektör köpeklerinde kullanıldığı operasyonda 58 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş 1929 gram esrar maddesi, 1376 adet uyuşturucu hap, 1058 gram metanfetamin, 577 gram eroin, 220 gram kokain, 6 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 40 adet tabanca mermisi, 2 adet el telsizi, 1565 paket gümrük kaçağı sigara, 22 bin 725 lira para ele geçirildi.

Ankara Valisi Ercan Topaca operasyonun ardından Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile birlikte kameralar karşısına geçti. Operasyon hakkında ve ele geçirilen malzemelerle ilgili bilgi veren Vali Topaca, operasyonun özellikle uyuşturucu ağırlıklı olduğunu aynı zaman da da kentin asayişini, güvenliğini ve huzurunu bozan her türlü faaliyetin önlenmesini amaçladığını kaydetti.

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