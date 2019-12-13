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Ankara'da hastane arşivinde yangın
ANKARA Üniversitesi İbni Sina Hastanesi idari binasında çıkan yangında, bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı üzerindeki Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde...
GÜVENLİK 13.12.2019, 21:12
ANKARA Üniversitesi İbni Sina Hastanesi idari binasında çıkan yangında, bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı üzerindeki Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde çıktı. Hastanenin idari binasındaki arşiv bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar hızla binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, içerideki dumanı da uzatılan boruyla tahliye etti. Kısa sürede söndürülen yangında, bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale geldi. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, arşiv odasında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından belirlenecek.
Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı üzerindeki Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde çıktı. Hastanenin idari binasındaki arşiv bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar hızla binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, içerideki dumanı da uzatılan boruyla tahliye etti. Kısa sürede söndürülen yangında, bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale geldi. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, arşiv odasında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından belirlenecek.
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