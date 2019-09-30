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Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (2)
VALİ: 3 ÖLÜ, EN AZ 3 YARALI VAR Ankara Valisi Vasip Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkilileriden bilgi aldı. Vali Şahin, ilk tespitlere göre halk otobüsünün durağa daldığını belirterek, "Tabii teknik bir arızadan mı başka bir...
GÜVENLİK 30.09.2019, 15:08
VALİ: 3 ÖLÜ, EN AZ 3 YARALI VAR
Ankara Valisi Vasip Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkilileriden bilgi aldı. Vali Şahin, ilk tespitlere göre halk otobüsünün durağa daldığını belirterek, "Tabii teknik bir arızadan mı başka bir nedenle mi onu arkadaşlar bundan sonraki incelemede tespit edecekler. Ama maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımız da yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ama ambulanslardan önce özel araçlar ile birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediyor buradaki vatandaşlar. Bunun kaç kişi olduğunu araştırıyoruz. Şu anda en az 3 yaralı 3 vefatımız var" dedi.
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