Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

Ankara'da gece bekçileri, DEAŞ şüphelisini yakaladı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurup kimlik kontrolü yaptığı Ş.K. (32), terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Olay, dün akşam saatlerinde...

Ankara'da gece bekçileri, DEAŞ şüphelisini yakaladı
ANKARA'nın Sincan ilçesinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurup kimlik kontrolü yaptığı Ş.K. (32), terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Tepe Sokak üzerinde yaya olarak devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri Ş.K.'yı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ş.K.'nın kimlik bilgilerini Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden sorgulayan bekçiler, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli Ş.K., ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ş.K.'nın daha önce Suriye'ye geçerek DEAŞ saflarında çatışmalara katıldığı, Suriye'de DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonların ardından da Türkiye'ye kaçtığı belirlendi. Ş.K.'nın DEAŞ'a katılmadan önce ise Hakkari 1'inci Ağir Ceza Mahkemesi tarafından El Kaide bağlantılı olarak 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı öğrenildi. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328