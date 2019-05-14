Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 34 gözaltı kararı

ANKARA'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde görev yapan 33'ü asker, 1'i sivil mahrem imam, toplam 34 şüpheli hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Ankara...

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 34 gözaltı kararı
ANKARA'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde görev yapan 33'ü asker, 1'i sivil mahrem imam, toplam 34 şüpheli hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağıl Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde görev yapan şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan ve hala aktif görevde olan 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 30 astsubay olmak üzere 33 asker ve bu askerleri örgüt adına yönetip yönlendirdiği iddia edilen 1 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı, 3 subayın helikopter pilotu, 30 astsubayın ise helikopterlerin bakımından sorumlu teknik personel olarak görev yaptığı belirtildi. Gözaltı işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince devam ettiği bildirildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328