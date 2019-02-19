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Ankara'da FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

ANKARA'da, FETÖ/PDY terör örgütünün kadın yapılanmasında etkin rol oynadığı belirlenen Yasemin Ö. ve irtibatta olduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yasemin Ö. ve eşi Nihat Ö.'nün de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına...

Ankara'da FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
ANKARA'da, FETÖ/PDY terör örgütünün kadın yapılanmasında etkin rol oynadığı belirlenen Yasemin Ö. ve irtibatta olduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yasemin Ö. ve eşi Nihat Ö.'nün de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY terör örgütünün yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında başka il başsavcılığınca yakalama kararı bulunan ve örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olduğu saptanan Yasemin Ö.'nün Ankara'da saklandığı belirlendi. Büfe ve kontörlü telefonlar ile terör örgütü mensuplarını ardışık şekilde arayarak örgüte taban oluşturmaya çalıştığı, 'FETÖ terör örgütü üyeliği'nden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleri olan kadınlarla irtibat sağladığı tespit edilen Yasemin Ö. ve irtibatta olduğu toplam 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yapılan operasyonda Yasemin Ö., eşi Nahit Ö., en çok irtibat halinde olduğu Hatice G. ve eşi Adem G.'nin de aralarında bulunduğu 22'si kadın 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yasemin Ö.'nün kaldığı evde bulunan döviz ve TL cinsinden yüksek miktarda paraya el konulurken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürdürülüyor.
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