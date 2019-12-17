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Ankara'da FETÖ operasyonu: 171 gözaltı
ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 260 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 171'i gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen...
GÜVENLİK 17.12.2019, 10:19
ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 260 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 171'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 260 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 171 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 260 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 171 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.
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