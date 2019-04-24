Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 25 kişi hakkında, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şu ana kadar 16 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.