Son Dakika
Ankara'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı
ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Özel Eğitim Kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36'sı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün...
GÜVENLİK 23.08.2019, 09:48
ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Özel Eğitim Kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36'sı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında, Özel Eğitim Kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilerden 36'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında, Özel Eğitim Kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilerden 36'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:55
|Yatsı
|21:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Ankaragücü
|2
|2
|11. Konyaspor
|2
|2
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Galatasaray
|2
|1
|14. Kasımpaşa
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|1
|1
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|1
|0
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016