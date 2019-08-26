Ankara'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Özel Eğitim Kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36'sı gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında, Özel Eğitim Kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilerden 36'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.