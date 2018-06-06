Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 1 ağır yaralı (2)- Yeniden

ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücü Selda Var (43) ile yanındaki annesi Hatice Ulusal (62)ve kızı Derin Var (8) öldü, oğlu Deniz Var (6) ise ağır yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Kahramankazan...

Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 1 ağır yaralı (2)- Yeniden
ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücü Selda Var (43) ile yanındaki annesi Hatice Ulusal (62)ve kızı Derin Var (8) öldü, oğlu Deniz Var (6) ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Ovalılar kavşağında meydana geldi. Kocaeli’nin Gebze ilçesinden Ankara'ya gelen İngilizce öğretmeni Selda Var yönetimindeki 34 TF 0504 otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 06 BLP 88 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Otomobilin TIR'ın dorsesinin altına girip hurdaya döndüğü kazada, sürücü Selda Var ile yanındaki annesi Hatice Ulusal olay yerinde yaşamını yitirdi. Arka koltukta oturan Selda Var'ın çocukları Derin ve Deniz Var ise ağır yaralandı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı Derin ve Deniz Var kardeşler, ambulanslarla Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından da Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Derin Var da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Deniz Var’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Bu arada uzun uğraşlar sonucu çıkarılan anne ve kızının cesetleri de morga konuldu.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
ATANMASI İÇİN BELGE ALMAYA ANKARA’YA GELİYORDU
Selda Var’ın ağabeyi Mustafa Ulusal, kız kardeşinin, daha önce Kırşehir'e sözleşmeli İngilizce öğretmeni olarak atandığını ve görev süresi dolduktan sonra tekrar eşinin yaşadığı Gebze’ye döndüğünü söyledi. Ağabey Ulusal, kız kardeşinin, bakanlığa yaptığı müracaatla mülakattan geçerek Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğunu ve burasının kendisinden Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ıslak imzalı belge getirmesini istediğini ifade etti. Selda Var'ın da belgeleri temin etmek için Ankara'da oturan annesi Hatice Ulusal ve 2 çocuğunu da yanına alarak sabah erken saatlerde Gebze'den yola çıktıkları kaydedildi.
Selda Var, kızı Derin Var ve annesi Hatice Ulusal'ın cenazeleri, ikindi namazı sonrasında Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Anne, anne

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325