Son Dakika
Ankara'da fabrika yangını
ANKARA'da, dış cephe kaplaması imal eden fabrikada çıkan yangın endişe yarattı. Akşam vardiyasında çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, işyerinde büyük çapta hasar meydana geldi. İvedik Mahallesi 1534. Sokak'ta dış cephe...
GÜVENLİK 07.10.2019, 22:48
ANKARA'da, dış cephe kaplaması imal eden fabrikada çıkan yangın endişe yarattı. Akşam vardiyasında çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, işyerinde büyük çapta hasar meydana geldi.
İvedik Mahallesi 1534. Sokak'ta dış cephe kapması imalatı yapan fabrikada, akşam saatlerinde vana değişimi yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler, dakikalar içinde büyüyerek fabrikayı sardı. Akşam vardiyasında çalışan 10 işçi, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, 2 saat süren çalışma ile alevlerin çevredeki işyerlerine sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı olay yerinde beklediği yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İvedik Mahallesi 1534. Sokak'ta dış cephe kapması imalatı yapan fabrikada, akşam saatlerinde vana değişimi yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler, dakikalar içinde büyüyerek fabrikayı sardı. Akşam vardiyasında çalışan 10 işçi, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, 2 saat süren çalışma ile alevlerin çevredeki işyerlerine sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı olay yerinde beklediği yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:43
|Yatsı
|20:02
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2