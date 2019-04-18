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Ankara'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Fatih POYRAZ/ANKARA, () - ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki çıkan yangında, dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.   Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi...

Ankara'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Fatih POYRAZ/ANKARA, () - ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki çıkan yangında, dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.  
Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın birinci katında oturan Sultan D'ye ait evde, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, evin büyük bir kısmını sardı. Bu sırada yangını söndürmeye çalışan 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek dışarı çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek söndürürken, evde hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. 
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişiyi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olaydan sonra ev sahibi Sultan D'nin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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