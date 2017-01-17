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Ankara'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı (2) - Yeniden

Ümit KOZAN-Tahsin GÜNER-Muhammet BAYRAM/ANKARA - ANKARA'nın Çankaya İlçesi'nde 3 katlı bir binada doğalgazdan kaynaklanan patlamada, 3 kişi yaralandı. Çankaya İlçesi Küçükesat semti, Başçavuş Sokak'taki Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne...

Ankara'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı (2) - Yeniden

Ümit KOZAN-Tahsin GÜNER-Muhammet BAYRAM/ANKARA - ANKARA'nın Çankaya İlçesi'nde 3 katlı bir binada doğalgazdan kaynaklanan patlamada, 3 kişi yaralandı.
Çankaya İlçesi Küçükesat semti, Başçavuş Sokak'taki Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne ait 3 katlı lojmanın 2'nci katında, bugün saat 21.20 sıralarında patlama meydana geldi. Birçok semtten de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada binanın 2'nci ve 3'üncü katlarının bir cephesi, çatıyla birlikte çöktü, 3 kişi yaralandı.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar da ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Aynı sokakta oturan bir kişi, korkunç bir patlamanın ardından sarsıntı meydana geldiğini ve korku ile evlerinden dışarı çıktıklarını söyledi.
Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Karaaslan burada yaptığı açıklamada, ''Doğalgaz patlaması üzerinde duruyoruz. Doğalgaz inceleme uzmanları, çalışmalarını sürdürüyor. Ankaralılar rahat olsun. Terörle ilgili herhangi bir şüphe yok. İncelemelerimiz sürüyor'' ifadelerinde bulundu.

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