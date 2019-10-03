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Ankara'da dernek ve lokallere asayiş denetimi
Fatih POYRAZ / ANKARA,() - ANKARA'da dernek ve lokallere yönelik gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 2 ruhsatsız mekan mühürlendi, amaç dışı faaliyet yürüten 3 adrese ise para cezası kesildi. Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü...
GÜVENLİK 03.10.2019, 03:07
Fatih POYRAZ / ANKARA,() - ANKARA'da dernek ve lokallere yönelik gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 2 ruhsatsız mekan mühürlendi, amaç dışı faaliyet yürüten 3 adrese ise para cezası kesildi.
Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, kent genelindeki dernek ve lokallere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri, önceden belirlenen 28 adrese akşam saatlerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan denetimlerde isimsiz, ruhsatsız ve tabelasız faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 adres, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Ayrıca, amaç dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 işyerine de para cezası kesildi.
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