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Ankara'da 'canlı mühre' ile keklik avlayanlara 12 bin 410 lira ceza

ANKARA’nın Nallıhan ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve jandarma ekipleri, ‘canlı mühre ve tuzaklama yöntemi’ ile kınalı keklik avlayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere toplam 12 bin 410 TL para cezası uygulandı. Nallıhan...

Ankara'da 'canlı mühre' ile keklik avlayanlara 12 bin 410 lira ceza
ANKARA’nın Nallıhan ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve jandarma ekipleri, ‘canlı mühre ve tuzaklama yöntemi’ ile kınalı keklik avlayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere toplam 12 bin 410 TL para cezası uygulandı.
Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Osmanköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Nallıhan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Kavak-Osmanköy arazi yolu üzerindeki bir araçtan şüphelenip, arama yaptı. Aramada, araç içinde ahşaptan yapılmış kafeslerde 5 canlı kınalı keklik, 2 demir kazık, 6 keklik yakalama ağı ele geçirildi. Ekipler, yine aynı araç içerisinde bulunan ve canlı mühre ve tuzaklama yöntemi ile ötücü kınalı keklik avlamaya çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Nallıhan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, N.T., E.G., R.A., İ.T. ve Y.T.’ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmekten 8 bin 810 TL idari para cezası ve el konulan keklikler için ise 3 bin 600 TL tazminat cezası olmak üzere toplam da 12 bin 410 TL para cezası verdi. Bu arada 5 keklik ve malzemelere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri el koydu. Keklikler, veteriner kontrolü yapıldıktan sonra doğaya salındı.

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